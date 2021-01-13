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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası

Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası! Ünlü oyuncudan sonra bir iddia daha. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Han ve İnci evliliği artık tamamen gün yüzüne çıkarken Naci'nin yere düşme anı şoke ediyor.

Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in henüz diziden ayrılacağı netlik kazanmadı

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Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası

Han ve İnci'nin evliliğini öğrenmek Safiye'nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir. Naci ise Safiye'nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar.

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Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası

Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru'nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye'yi zaptedemeyince Han'dan yardım isterler. Han'la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

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Masumlar Apartmanı'nda peş peşe ayrılık iddiası

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı 17.bölüm fragmanında Safiye'nin Naci'ye sinirle 'Seni istemiyorum' demesi ve ardından Naci'nin ağlayarak yere yığılması herkesi meraklandırdı. İlerleyen bölümlerde Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak…

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