Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi ilk ayrılık

Masumlar Apartmanı dizisinde ilk ayrılık Farah Zeynep Abdullah ile yaşanmıştı. Sosyal medyada Ezgi Mola'nın da diziden ayrılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak oyuncu ve menajeri tarafından yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.