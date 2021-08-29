Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi ilk ayrılık
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonu için geri sayım sürerken dizinin kadrosunda köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde ilk ayrılık Farah Zeynep Abdullah ile yaşanmıştı. Sosyal medyada Ezgi Mola'nın da diziden ayrılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Ancak oyuncu ve menajeri tarafından yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı.
Dizide başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah'ın süpriz ayrılığı hayranlarını şok etmişti. Dizinin takipçileri yeni ayrılık iddialarını yakından takip ediyor.
MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak yeni sezonun Eylül ayının ikinci haftasında ekranlarda olması bekleniyor.
FAHRİYE EVCEN İDDASI
Dizide Farah Zeynep Abdullah'dan boşalan koltuğa Fahriye Evcen'in geleceği iddia edlmişti. Ancak Evcen, konuyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.