Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu

Mutlu çiftten geçtiğimiz günlerde üzücü bir boşanma haberi geldi.

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK"



Merve Dizdar ve Altundaşar'ın hayranlarını üzen bu gelişme sonrası Dizdar boşanma kararını, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" açıklaması ile duyurmuştu.