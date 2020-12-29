Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 2 milyon TL'lik teklifi reddetti
Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin gözde dizilerinden biri haline geldi. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si ve dizinin başrolü olan Ezgi Mola, yoğun set programı gerekçesiyle 2 milyon TL'lik teklifi elinin tersiyle itti.
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı başrolü Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle 2 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi.
TEKLİFLER BİR BİR GELİYOR Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle izleyiciyi kendisine hayran bıraktıran Ezgi Mola'ya reklam teklifleri gelmeye devam ediyor.
Bir güzellik markasının yüzü olan Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle gelen başka reklam tekliflerine mesafeli bakıyor. Mola, son olarak gelen 2 milyon TL'lik reklam teklifini yoğun çalışma saatleri nedeniyle reddetti.