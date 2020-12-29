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  3. 29 Aralık 2020 15:05

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 2 milyon TL'lik teklifi reddetti

Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin gözde dizilerinden biri haline geldi. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si ve dizinin başrolü olan Ezgi Mola, yoğun set programı gerekçesiyle 2 milyon TL'lik teklifi elinin tersiyle itti.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 2 milyon TL'lik teklifi reddetti

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı başrolü Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle 2 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi. 

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 2 milyon TL'lik teklifi reddetti

TEKLİFLER BİR BİR GELİYOR Masumlar Apartmanı dizisindeki Safiye karakteriyle izleyiciyi kendisine hayran bıraktıran Ezgi Mola'ya reklam teklifleri gelmeye devam ediyor. 

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 2 milyon TL'lik teklifi reddetti

Bir güzellik markasının yüzü olan Ezgi Mola, yoğun set programı nedeniyle gelen başka reklam tekliflerine mesafeli bakıyor. Mola, son olarak gelen 2 milyon TL'lik reklam teklifini yoğun çalışma saatleri nedeniyle reddetti.

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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si 2 milyon TL'lik teklifi reddetti

Ezgi Mola hakkında merak edilenler 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatyalıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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