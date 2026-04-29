Mauro Icardi, China Suarez İstanbul'un altın kumsalında aşka geldi
Süper Lig'de şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Mauro Icardi, zorlu Fenerbahçe derbisinin ardından yorgunluk atmak için Şile’yi seçti. Icardi'ye bu huzurlu kaçamakta yeni nişanlısı China Suarez eşlik etti.
Saha içindeki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki Mauro Icardi, derbi zaferinin tadını çıkarıyor. Fenerbahçe deplasmanından 3-0’lık skorla dönen takımda izin gününü değerlendiren Arjantinli yıldız, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak Şile sahillerine indi.
Doğayla baş başa kalan yıldız futbolcuya, oyuncu nişanlısı China Suarez ve sadık köpeği eşlik etti.
Instagram’da 14 milyonluk dev bir takipçi kitlesine sahip olan Icardi, Şile tatilinden en özel anları takipçileriyle paylaştı.