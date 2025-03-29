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  4. Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar

Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile China Suarez aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile resmen boşandı.

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Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar - Resim: 2

China Suarez ile aşk yaşayan Icardi, sevgilisi ile yine aşka geldi. 

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Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar - Resim: 3

Suarez, birlikte tatil yaptığı futbolcu sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram’dan yayınlayıp, kalp emojisi koydu.

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Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar - Resim: 4

Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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