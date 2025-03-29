Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile China Suarez aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile resmen boşandı.
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China Suarez ile aşk yaşayan Icardi, sevgilisi ile yine aşka geldi.
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Suarez, birlikte tatil yaptığı futbolcu sevgilisiyle romantik pozlarını Instagram’dan yayınlayıp, kalp emojisi koydu.
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Ünlü çiftin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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