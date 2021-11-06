Mavi ve Serenay ikonik bir İstanbul gecesinde buluştu

Mavi X İstanbul koleksiyonun favori parçalarından oluşan kombini ile tüm dikkatleri üzerine çeken markanın ikonik reklam yüzü Serenay Sarıkaya da şu ifadeleri kullandı; Mavi’yle Icon koleksiyonumuz bundan 7 sezon önce başladı. Mavi’nin benim adıma, tam olarak beni yansıtan bir koleksiyon çıkarması ve bunu herkesin üzerinde görmek tarif edilemez bir mutluluk. Her sezon zamanın ruhuna ve modaya uygun yeniliklerle koleksiyonu şekillendiriyoruz. Şimdi ise yeni Icon’ı aşık olduğumuz şehir İstanbul ile buluşturuyoruz. Yeni Mavi Icon ile İstanbul’u, o renk karmaşasının ahengini, enerjisini hepimiz üstümüzde taşıyacağız. SOKAK ŞIK olmak bizim işimiz!!!” dedi.