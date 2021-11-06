Mavi ve Serenay ikonik bir İstanbul gecesinde buluştu
Mavi X İstanbul Koleksiyonu, reklam yüzü Serenay Sarıkaya ve moda dünyasından genç simaların katıldığı İstanbul’dan izler taşıyan bir gece ile tanıttı. Galataport’ta düzenlenen etkinliğe, aralarında Dila Tarkan, Ege Can Sal, Cem Bölükbaşı, Yasemin Taciroğlu, Lal Denizli, Yasemin Öğün, Eda Gürkaynak’ın da yer aldığı çok özel davetliler katıldı.
Mavi X İstanbul Koleksiyonu, reklam yüzü Serenay Sarıkaya ve moda dünyasından genç simaların katıldığı İstanbul’dan izler taşıyan bir gece ile tanıttı. Galataport’ta düzenlenen etkinliğe, aralarında Dila Tarkan, Ege Can Sal, Cem Bölükbaşı, Yasemin Taciroğlu, Lal Denizli, Yasemin Öğün, Eda Gürkaynak’ın da yer aldığı çok özel davetliler katıldı.
Mavi X İstanbul koleksiyonun reklam filmlerinin de izlendiği gecede Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz; “90’larda İstanbul’da doğan 30 yaşında bir marka olarak, şehrin ruhunu yeni hikayelerle yaşatmaya devam ediyoruz. Bu sezon tasarım ekibimiz, şehirle adeta bir “tasarım iş birliği” yaparak kentin hiç bitmeyen enerjisini Mavi X İstanbul koleksiyonuna taşıdı. Sokağın rengi, dokusu, sesi, hareketi ve jean’i, Serenay ve yeni Mavi Icon ile yeniden hayat buldu. Bu gece hem bu harika koleksiyonu, hem de üç yeni reklam filmimizi birlikte kutladığımız için çok mutluyuz.” dedi
Mavi X İstanbul koleksiyonun favori parçalarından oluşan kombini ile tüm dikkatleri üzerine çeken markanın ikonik reklam yüzü Serenay Sarıkaya da şu ifadeleri kullandı; Mavi’yle Icon koleksiyonumuz bundan 7 sezon önce başladı. Mavi’nin benim adıma, tam olarak beni yansıtan bir koleksiyon çıkarması ve bunu herkesin üzerinde görmek tarif edilemez bir mutluluk. Her sezon zamanın ruhuna ve modaya uygun yeniliklerle koleksiyonu şekillendiriyoruz. Şimdi ise yeni Icon’ı aşık olduğumuz şehir İstanbul ile buluşturuyoruz. Yeni Mavi Icon ile İstanbul’u, o renk karmaşasının ahengini, enerjisini hepimiz üstümüzde taşıyacağız. SOKAK ŞIK olmak bizim işimiz!!!” dedi.