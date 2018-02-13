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  3. 13 Şubat 2018 13:29

'Blue Man Group' İstanbul sokaklarında

Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve BKM işbirliğiyle İstanbul'a gelen grup, Zorlu PSM'de gerçekleştirecekleri gösteri öncesi, Eminönü'nde sergiledikleri sokak performanslarıyla ilgi çekti

'Blue Man Group' İstanbul sokaklarında

Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group, Eminönü meydanında halkla bir araya geldi.

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'Blue Man Group' İstanbul sokaklarında

Halk tarafından yoğun ilgi gören grup, Eminönü esnafı ile selfie çekti. Şovları sırasında hiç konuşmadan performans sergileyen grup, Mısır Çarşısı içindeki dükkanları da gezdi.

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'Blue Man Group' İstanbul sokaklarında

Grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Blue Man adlı bu masum ve ilginç karakterin etrafında dönen performanslarımıza ilk başladığımızda onun bizi nasıl bir noktaya getireceğini hayal bile edemezdik. Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

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'Blue Man Group' İstanbul sokaklarında

Grubun diğer kurucu üyesi Phil Stanton ise şunları kaydetti: "Blue Man karakteri, insanın iletişim kurma ihtiyacını keşfetmeye olan derin ilgimizden kaynaklanarak farklı yaşlar, kültürler ve milletlerden birçok kişiye hitap ediyor. Blue Man'in vermeye çalıştığı hayat dolu mutluluk ve kutlama hissiyatının herkese evrensel bir şekilde dokunduğuna inanıyoruz."

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