Mayosuyla kar banyosu yaptı !
İngiliz yıldız Kelly Brook yeni yılı sevgilisiyle birlikte bir dağ köyünde karşıladı. Brook, mayo giyip kar banyosu yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.
İngiliz yıldız Kelly Brook, yeni yılı Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte onun memleketinde karşıladı. Brook ve Parisi, Noel ve yılbaşı tatili için Fransa'yı seçti. Çift önce Parisi'nin ailesini ziyaret etti.
Noel'i Jeremy Parisi'nin ailesiyle kutladıktan sonra da Fransa'nın en gözde kayak merkezlerinin yer aldığı Megeve köyüne gittiler.
Megeve'de sevgilisiyle birlikte karın ve kış tatilinin keyfini çıkaran Brook orada çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.