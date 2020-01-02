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  3. 02 Ocak 2020 15:26

Mayosuyla kar banyosu yaptı !

İngiliz yıldız Kelly Brook yeni yılı sevgilisiyle birlikte bir dağ köyünde karşıladı. Brook, mayo giyip kar banyosu yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.

Mayosuyla kar banyosu yaptı !

İngiliz yıldız Kelly Brook, yeni yılı Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte onun memleketinde karşıladı. Brook ve Parisi, Noel ve yılbaşı tatili için Fransa'yı seçti. Çift önce Parisi'nin ailesini ziyaret etti.

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Mayosuyla kar banyosu yaptı !

Noel'i Jeremy Parisi'nin ailesiyle kutladıktan sonra da Fransa'nın en gözde kayak merkezlerinin yer aldığı Megeve köyüne gittiler.

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Mayosuyla kar banyosu yaptı !

Megeve'de sevgilisiyle birlikte karın ve kış tatilinin keyfini çıkaran Brook orada çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mayosuyla kar banyosu yaptı !

Kelly Brook, "saunadan sonra sabah ritüeli" notuyla da bir videosuna da yer verdi. Üzerinde mayosuyla sıcak sudan çıkan Brook, sonra çıplak ayaklarıyla bahçeye çıktı ve bütün bedenine kar sürdü.

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