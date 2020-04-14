  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Nisan 2020 12:05

Mazhar Alanson: Dede oluyorum

Oğlu Hilmi Alanson'u geçtiğimiz sene evlendiren Mazhar Alanson, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Torun sevinci yaşayan Alanson, yaptığı paylaşıma "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü

Mazhar Alanson: Dede oluyorum

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hilmi Alanson, 2019'da Kübra Çiçek ile dünyaevine girdi.

1/ 7
Mazhar Alanson: Dede oluyorum

Oğlunu geçtiğimiz sene ağustos ayında evlendiren Mazhar Alanson, torun sevinci yaşıyor. Alanson, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2/ 7
Mazhar Alanson: Dede oluyorum

"DEDE OLUYORUM" Oğlu Hilmi Alanson ve gelininin fotoğrafını yayınlayan Alanson, paylaşımına "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü. 70 yaşındaki Mazhar Alanson'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

3/ 7
Mazhar Alanson: Dede oluyorum

Önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde eşi Biricik Suden ile fotoğrafını sosyal medya hesabından "Korona günleri" notuyla paylaşmıştı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM