Mazhar Alanson: Dede oluyorum

"DEDE OLUYORUM" Oğlu Hilmi Alanson ve gelininin fotoğrafını yayınlayan Alanson, paylaşımına "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü. 70 yaşındaki Mazhar Alanson'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.