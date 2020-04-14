Mazhar Alanson: Dede oluyorum
Oğlu Hilmi Alanson'u geçtiğimiz sene evlendiren Mazhar Alanson, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Torun sevinci yaşayan Alanson, yaptığı paylaşıma "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü
Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hilmi Alanson, 2019'da Kübra Çiçek ile dünyaevine girdi.
Oğlunu geçtiğimiz sene ağustos ayında evlendiren Mazhar Alanson, torun sevinci yaşıyor. Alanson, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"DEDE OLUYORUM" Oğlu Hilmi Alanson ve gelininin fotoğrafını yayınlayan Alanson, paylaşımına "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü. 70 yaşındaki Mazhar Alanson'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.