Mazhar Alanson: ''Ferhan Şensoy olmasaydı MFÖ olmayacaktı''

"Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın bestelediği 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı' diğeri 'Yalnızlık Ömür Boyu' oldu."