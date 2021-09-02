Mazhar Alanson: ''Ferhan Şensoy olmasaydı MFÖ olmayacaktı''
Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, önceki gün hayatını kaybetti. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da anjiyoya bağlı komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şensoy'un ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, pek çok sanatçı da duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson da o isimlerden biriydi.
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"Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı" diyen ünlü müzisyen, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
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"Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat ile Özkan'ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkıları da çok iyiydi."
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"Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın bestelediği 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı' diğeri 'Yalnızlık Ömür Boyu' oldu."
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