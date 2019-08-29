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  3. 29 Ağustos 2019 10:45

Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Kübra Çiçek’le nikah masasına oturdu.

Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi. Yapımcı Hilmi Alanson, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Kübra Çiçek’le önceki akşam Beşiktaş’taki Hotel Raffles İstanbul’da nikâh masasına oturdu.

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Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

Hürriyet'ten Seyit Durmaz'ın haberine göre, yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğün töreninin davetlileri arasında Özkan Uğur da vardı.

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Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

2002’de boşandığı Mazhar Alanson’un soyadını kullanmaya devam eden Hale Alanson, düğünde objektiflere oğlu, gelini ve eski eşiyle poz verdi.

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Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi

Hilmi Alanson - Mazhar Alanson - Kübra Çiçek - Özkan Uğur

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