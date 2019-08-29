Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Kübra Çiçek’le nikah masasına oturdu.
Mazhar Alanson oğlunu evlendirdi. Yapımcı Hilmi Alanson, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Kübra Çiçek’le önceki akşam Beşiktaş’taki Hotel Raffles İstanbul’da nikâh masasına oturdu.
Hürriyet'ten Seyit Durmaz'ın haberine göre, yaklaşık 300 kişinin katıldığı düğün töreninin davetlileri arasında Özkan Uğur da vardı.
2002’de boşandığı Mazhar Alanson’un soyadını kullanmaya devam eden Hale Alanson, düğünde objektiflere oğlu, gelini ve eski eşiyle poz verdi.