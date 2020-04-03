Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poza bir takipçisinden gelen yorum ve Suden'in yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.
Arkadaşlarıyla ormanlık alanda buluştuğu anlarda çekilen karesini paylaşan Suden, sevinçle zıpladığı bu fotoğrafın altına "Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. 'Özledik' diyen arkadaşların neşesi" notunu düştü.
Bir takipçisi, "Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan" diye yazdı.