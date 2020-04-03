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  3. 03 Nisan 2020 12:10

Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poza bir takipçisinden gelen yorum ve Suden'in yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in ormanlık alanda arkadaşıyla verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

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Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Arkadaşlarıyla ormanlık alanda buluştuğu anlarda çekilen karesini paylaşan Suden, sevinçle zıpladığı bu fotoğrafın altına "Arabalarımızla gelip birbirimizi uzaktan görüp gideceğiz. 'Özledik' diyen arkadaşların neşesi" notunu düştü.

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Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Bir takipçisi, "Bıktık sahte resimlerinizden, neşenizden, uzun yeşil çoraplarınız ve sevimsiz arkadaşlarınızdan" diye yazdı.

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Biricik Suden'in takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen Biricik Suden, "Bu kadar uzun yazmak yerine bize kıskançlık duyduğunuzu belirtmeniz yeterliydi" şeklinde cevap verdi.

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