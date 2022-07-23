Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızının annesi Şeyma Subaşı sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son dönemde eski eşiyle bir mekanda kavga ettiği haberleriyle gündeme gelen Subaşı hakkındaki bu iddialar Acun Ilıcalı tarafından yalanlanmıştı.