Megan Barton Hanson'dan olay yaratan ''seks'' tavsiyesi
Love Island yıldızı Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara yaptığı cinsel ilişki tavsiyeleri ile gündeme geldi.
Love Island yıldızı Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara tavsiyeleriyle gündeme geldi. Her zaman paylaşımlarıyla olay olmayı başaran yarışmacı yine çok iddialı.
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Bir evde kısmetini arayan ve bulduğu kısmetle de sonuna kadar giden cesur yarışmacıların bulunduğu Love Island programı yeni sezonuyla gündemde.
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Yine iddialı yarışmacılarıyla dikkat çeken programın eski yarışmacılarından Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara tavsiyelerde bulundu.
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2018'de Love Island programıyla şöhreti yakalamadan önce, bir gece kulübünde striptizci olarak çalışan Megan Barton Hanson yeni yarışmacılara şunu öneride bulunmadan önce "Birlikte olmak istediğim kişinin Wes olduğuna karar vermeden önce muhtemelen villadaki erkeklerin yarısını öptüm" dedi.
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