Megan Fox, akıllara durgunluk veren bir kıyafetle sokağa çıktı!
Son dönemde Machine Gun Kelly ile yaşadığı aşkla gündeme ünlü aktris Megan Fox, giydiği kıyafetlerle gündem olmaya devam ediyor.
Megan Fox, uğruna 10 yıllık kocası Brian Austin Green'i terk ettiği genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile beraber olmaya başladıktan sonra cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Çift adım attıkları her yerde olay olurken, Megan Fox bu sefer kıyafet tercihiyle şaşırttı.
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Megan Fox, kusursuz fiziğini gözler önüne seren tercihiyle sokaklarda salınırken görenler ise gözlerine inanmadı.
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Elmas detaylı transparan üst ve blazer giyen aktris, kombinini salaş bir kot pantolonla tamamlamayı tercih etti.
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