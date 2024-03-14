Meğer Demet Evgar ile kardeşi aynı dizide rol almış
Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünden bu yana büyük bir izleyici kitlesini kendisine çeken Bahar'ın başarılı oyuncusu Demet Evgar'ın kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğu hatta, abla kardeş Evgarların birlikte aynı dizide de rol aldığı ortaya çıktı.
Son dönemde ‘Bahar’ dizisindeki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Demet Evgar, bu kez de kardeşi ile gündeme geldi. E
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Yayın hayatına başladığı günden beri reytingleri alt üst eden Bahar dizisinin başrolünü başarılı oyuncu Demet Evgar canlandırıyor.
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Demet Evgar'ın erkek kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.
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Yiğit Evgar ablası Demet Evgar ile beraber 'Gençlik Başımda Duman' dizisinde yer aldı.
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