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  3. 24 Ekim 2019 17:20

Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı

Kraliyet ailesine girmesiyle tüm dünyanın eleştiri hedefi olan Meghan Markle dün gece katıldığı bir törende ortalığı karıştırdı. İngiltere'de büyük sansasyon yaratan belgeselin ardından katıldığı törende sahneye çıkan Markle Kr

Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı

38 yaşındaki Düşes, belgeselden sonra ilk kez dün akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen One Young World Zirvesi'ne katılarak tekrar kamera önüne çıktı.

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Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı

Sivil toplum kuruluşları için düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Meghan Markle'ın aceleyle kürsüde kraliyet protokolünü unutması dikkat çekti. Markle, kendisini sahneye çağıran sunucuyu adeta abandone etti.

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Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı

Markle, sunucuya büyük bir hızla sarıldı. Bu sırada kraliyet protokolünü yapmak isteyen sunucunun bu jestini önemsemeyen Markle daha sonra sahnede diğer yetkilileri de öptü ve onlarla sarıldı.

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Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı

Birleşik Krallık'ta kraliyet ailesinin üyeleriyle "sıradan halk" arasında bazı sınırlar bulunuyor. Bunlara arasında ölçülü yakınlaşma ve kraliyet ailesi üyeleriyle yakın ve samimi davranmamak da bulunuyor.

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