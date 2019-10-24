Meghan Markle katıldığı törende ortalığı karıştırdı
Kraliyet ailesine girmesiyle tüm dünyanın eleştiri hedefi olan Meghan Markle dün gece katıldığı bir törende ortalığı karıştırdı. İngiltere'de büyük sansasyon yaratan belgeselin ardından katıldığı törende sahneye çıkan Markle Kr
38 yaşındaki Düşes, belgeselden sonra ilk kez dün akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen One Young World Zirvesi'ne katılarak tekrar kamera önüne çıktı.
Sivil toplum kuruluşları için düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Meghan Markle'ın aceleyle kürsüde kraliyet protokolünü unutması dikkat çekti. Markle, kendisini sahneye çağıran sunucuyu adeta abandone etti.
Markle, sunucuya büyük bir hızla sarıldı. Bu sırada kraliyet protokolünü yapmak isteyen sunucunun bu jestini önemsemeyen Markle daha sonra sahnede diğer yetkilileri de öptü ve onlarla sarıldı.