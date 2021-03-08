Meghan Markle ve Prens Harry'den çok ses getirecek açıklamalar
Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in programına konuk oldu. Markle, beş aylık hamileyken intiharın eşiğine geldiğini itiraf etti.
KRALİYETİ IRKÇILIKLA SUÇLADI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'in CBS televizyonunda yayımlanan şovuna konuk oldu.
Siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, programda yaptığı açıklamada, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" diye konuştu
Markle, bu soruları kimin gündeme getirdiğini açıklamazken, kendisinin de susturulduğunu belirtti.
KATE BENİ AĞLATTI"
Markle, düğünden önce Cambridge Düşesi Kate Middleton'ı ağlattığına dair gazetelerde çıkan haberleri de yalanlayarak, "Aslında bunun tam tersi oldu. Düğünden birkaç gün önce Kate bir şeye üzülmüştü ve beni ağlattı" açıklamasında bulundu.
"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM"
Kraliyet ailesi içinde çok mutsuz olduğunu ve intiharı düşündüğünü vurgulayan Markle, "Artık yaşamak istemiyordum" ifadesini kullandı.
Sussex Düşesi, Ocak 2019'da Windsor Kalesi'nin arazisindeki evlerinde intihar düşünceleri olduğunu söylerken, 'yalnız bırakılamayacağını' ve kocasının onu 'sarıl sarmaladığını' söyledi. Beş aylık hamile olduğu dönemde sarayın kendisine yardım etmeyi reddettiğini söyledi.
"ÖLÜMÜM HERKES İÇİN DAYA İYİYDİ"
Meghan, 'herkes için daha iyi' olduğuna inanarak hayatını nasıl sonlandırmayı düşündüğünü anlatarak, "Söylemezsem yapacağımı biliyordum. Artık hayatta olmak istemedim. Ve bu çok açık, gerçek ve ürkütücü sabit bir düşünceydi. (Harry'nin) beni nasıl kucakladığını hatırlıyorum. Yardım almak için bir yere gitmem gerektiğini söyledim. 'Daha önce hiç böyle hissetmedim ve bir yere gitmem gerek' dedim. Bana bunu yapamayacağım, bunun kraliyet kurumu için iyi olmayacağı söylendi" diye konuştu.