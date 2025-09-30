Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi kadrosuna 4 yeni isim katıldıu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi “Mehmed Fetihler Sultanı”, bu akşam 52. bölümüyle ekrana gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı nedeniyle dizi bu hafta maçtan önce özetsiz olarak yayınlanacak. Bu nedenle yeni bölüm saat 20.00’de başlayacak.