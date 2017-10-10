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  3. 10 Ekim 2017 16:51

Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddialarına böyle yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''

Şovmen Mehmet Ali Erbil, "Kıbrıs'taki bir otelde gerçekleşen Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nı sunarken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı" iddiasına yanıt verirken, 'hamilelik' haberleriyle gündem olan Nevin hakkındaki sözleri dikkati çekti.

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Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Kızların güzelliğinden bayıldım" esprisini yaptıktan sonra, "Klasik Vertigo işte. Geçen sene tutuldum bu illete.

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Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''

Geçtiğimiz hafta tetikledi, 2-3 gün sallandım. Evden çıkamadım ama sonra döndüm. Hastaneye kaldırılma gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''

60 yaşındaki şovmen, "Yarışmadaki kızlar güzel mi?" sorusuna, "Kim birinci seçildi, onu bile bilmiyorum. Tebrik bile edemedim, Allah korusun hamile kalır" sözleriyle, hamileliğini sonlandırdığını açıklayan şarkıcı Nevin'e göndermede bulundu.

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