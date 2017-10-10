Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddialarına böyle yanıt verdi.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, "Kıbrıs'taki bir otelde gerçekleşen Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nı sunarken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı" iddiasına yanıt verirken, 'hamilelik' haberleriyle gündem olan Nevin hakkındaki sözleri dikkati çekti.
Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil, "Kızların güzelliğinden bayıldım" esprisini yaptıktan sonra, "Klasik Vertigo işte. Geçen sene tutuldum bu illete.
Geçtiğimiz hafta tetikledi, 2-3 gün sallandım. Evden çıkamadım ama sonra döndüm. Hastaneye kaldırılma gibi bir durum yok" ifadelerini kullandı.