Mehmet Ali Erbil: ''Allah korusun hamile kalır''

60 yaşındaki şovmen, "Yarışmadaki kızlar güzel mi?" sorusuna, "Kim birinci seçildi, onu bile bilmiyorum. Tebrik bile edemedim, Allah korusun hamile kalır" sözleriyle, hamileliğini sonlandırdığını açıklayan şarkıcı Nevin'e göndermede bulundu.