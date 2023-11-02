Mehmet Ali Erbil ayrıldığı genç sevgilisinden hediyesini geri istedi
Ünlü şovmen evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği tek taşı geri istedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Erbil, “Gülseren benden ev, araba ve pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı” ifadelerini kullandı.
TGRT’den Dilek Ulusan’ın haberine göre, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldığını duyuran Gülseren Ceylan’ın ardından Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Mehmet Ali Erbil “Gülseren benden ev, araba ve pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin TL değerinde tektaş yüzüğü de aldı. Sürekli ‘Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam’ demesine rağmen giderken yüzüğü istedim, vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil.” dedi.
26 yaşındaki Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamada, “Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım” demişti.