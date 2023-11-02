Mehmet Ali Erbil ayrıldığı genç sevgilisinden hediyesini geri istedi

Mehmet Ali Erbil “Gülseren benden ev, araba ve pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin TL değerinde tektaş yüzüğü de aldı. Sürekli ‘Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam’ demesine rağmen giderken yüzüğü istedim, vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil.” dedi.