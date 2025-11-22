Mehmet Ali Erbil bir kez daha kaçış sendromuna yakalanıp, fenalaştı
Ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle fenalaştı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişyi.
Birkaç yıl önce kaçış sendromuna yakalanan Mehmet Ali Erbil önceki gün evinde aniden fenalaştı.
Kaçış sendromu hastalığının tekrarladığı belirlenen Mehmet Ali Erbil için evine doktor çağrıldı.
Eve gelen doktor tarafından müdahale edilen Erbil’in istirahat ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
