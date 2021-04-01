Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak'ta bulunan dönercide yemek yerken görüntülendi.
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle bir süredir ekrandan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Maslak'ta bulunan dönercide yemek yerken görüntülendi.
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Erbil'e mekanın sahibi Ferruh Taşdemir eşlik etti. Birer porsiyon Adapazarı ıslama köftesi ve yoğurtlu iskender yiyen Erbil, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.
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SÜRPRİZ PROJE
Erbil, "Buranın ıslama köftesinin meşhur olduğunu duymuştum. Fırsat bulunca yemeye geldim" dedi. Yakında bir televizyon projesi olacağını da söyleyen Erbil, proje hakkında ise detay vermedi.
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Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın açan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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