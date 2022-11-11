Mehmet Ali Erbil İstanbul'un göbeğinde çıplak ayakla görüntülendi
Son dönemde TikTok hesabını aktif olarak kullanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de çıplak ayakla merdivende otururken görüntülendi. Erbil'in TikTok videosu çekmek için o halde olduğu iddia edildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vaktini çoğu zaman evde geçiren ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabı açarak videolar yayınlamaya başladı.
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Bu süreçte sık sık canlı yayınlar yapan Mehmet Ali Erbil, Kadıköy'de merdivenlerde ayakları çıplak halde otururken kameralara takıldı.
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Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile canlı yayın yaptığını zanneden Erbil, bu sefer de TikTok videosu çekmek yalın ayak sokağa çıktı.
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Erbil'in perişan bir halde merdivende oturduğu anlar ise Magazin Burada tarafından görüntülendi.
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