Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisine taciz ettiği iddiasıyla hukuki süreç başlatan Ece Ronay'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile olan davası sürecinde kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli videoların kaldırılması için açtığı davayı kazandı. Ece Ronay'ın avukatı videoların kaldırılmaması halinde hukuki süreci devam ettirecekleri açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.
Bu süreçte Ronay’a birçok kişi destek olmuş, bazı televizyon kanallarında ise genç fenomen hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapılmıştı.
O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için harekete geçti. Ronay, Adana’da avukat aracılığıyla mart ayında dava açtı.