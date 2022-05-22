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  4. Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi

Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisine taciz ettiği iddiasıyla hukuki süreç başlatan Ece Ronay'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile olan davası sürecinde kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli videoların kaldırılması için açtığı davayı kazandı. Ece Ronay'ın avukatı videoların kaldırılmaması halinde hukuki süreci devam ettirecekleri açıklamasında bulundu.

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Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi - Resim: 2

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

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Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi - Resim: 3

Bu süreçte Ronay’a birçok kişi destek olmuş, bazı televizyon kanallarında ise genç fenomen hakkında ‘hakaret’ içeren açıklamalar yapılmıştı.

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Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi - Resim: 4

O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, ‘hakaret’ içeren videoları kaldırmak için harekete geçti. Ronay, Adana’da avukat aracılığıyla mart ayında dava açtı.

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