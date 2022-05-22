Mehmet Ali Erbil taciz etti demişti... Mahkeme Ece Ronay hakkında kararını verdi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil ile olan davası sürecinde kendisi hakkında yapılan hakaret içerikli videoların kaldırılması için açtığı davayı kazandı. Ece Ronay'ın avukatı videoların kaldırılmaması halinde hukuki süreci devam ettirecekleri açıklamasında bulundu.