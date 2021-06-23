Mehmet Ali Erbil'den tecavüz iddiasının ardından yeni açıklama

"ONUN ANNESİ BENİM ANNEM GİBİDİR"

Ünlü Şovmen, "Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir" dedi.