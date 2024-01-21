Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe

"Devam ediyor" diyen Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem" diyerek babasını eleştirdi.