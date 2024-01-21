Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe
Mehmet Ali Erbil babasının yaşadığı aşklardan rahatsız olduğunu dile getirerek eleştirilerde bulundu.
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatına yönelik açıklamalarda bulundu.
"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etti.
Gazeteci Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil'e "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu.
"Devam ediyor" diyen Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem" diyerek babasını eleştirdi.