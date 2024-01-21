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  4. Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe

Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe

Mehmet Ali Erbil babasının yaşadığı aşklardan rahatsız olduğunu dile getirerek eleştirilerde bulundu.

Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatına yönelik açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe - Resim: 2

"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etti.

 

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Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe - Resim: 3

Gazeteci Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına konuk olan Erbil'e "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu sordu.

 

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Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil'den ağır darbe - Resim: 4

"Devam ediyor" diyen Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem" diyerek babasını eleştirdi.

 

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