Mehmet Ali Erbil'in 26 yaşındaki eski sevgilisi isyan etti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evlilik hazırlığı yaptığı sırada ayrıldığı kendisinden 40 yaş genç güzel sevgilisi gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrasında isyan etti.
Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan kısa sürede ayrılmıştı.
Cinsel hayatlarından aralarındaki hediye alışverişine kadar her detayı kamera önünde yaşayan ikiliden 26 yaşındaki Ceylan, ayrılığın ardından "Ciddi ilişki yaşanacak bir insan değilmiş. Ben de bunu fark ettiğim için evden ayrıldım. Çok başına buyruk bir insan Mehmet Ali. Ben öyle bir insan değilim" demişti.
Gülseren Ceylan, son olarak Mehmet Ali Erbil hakkında bomba ifadeler kullandı.
Önce ünlü şovmenin TikTok yayınından bir klip paylaşan Ceylan; "Arkadaşlar merhaba, bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle bu açıklamamdan önce attığım videoyu izleyin. Dün ben uyurken, Mehmet Ali Erbil TikTok yayınında beni sorduğu için arkadaşlarım beni arıyor. Ben de Mehmet Ali ile muhatap olmak istemediğimi söylüyorum. O da bunun üzerine 'Gülseren benden vazgeçmiş' diyor. Şimdi, neden böyle bir şey paylaşıyorum? Ona gelelim" dedi ve şöyle devam etti: