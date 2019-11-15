Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil’den yürek burkan paylaşım
Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonrası uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olacağı haberlerinin doktoru tarafından yalanlanmasının ardından Erbil'in kızı Sezin Erbil'den y
Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan kısa bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil'in dün ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı söylenmişti.
Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü.
Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.