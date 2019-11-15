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  3. 15 Kasım 2019 12:50

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil’den yürek burkan paylaşım

Geçtiğimiz yıl evinde geçirdiği kaza sonrası uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olacağı haberlerinin doktoru tarafından yalanlanmasının ardından Erbil'in kızı Sezin Erbil'den y

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil’den yürek burkan paylaşım

Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan kısa bir süre sonra yeniden hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil'in dün ameliyat olacağı ve omuriliğinden sıvı alınacağı söylenmişti.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil’den yürek burkan paylaşım

Uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kısa aralıklarla hastaneye kaldırılmış ve sevenlerini üzmüştü.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil’den yürek burkan paylaşım

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Erbil, sevenlerinden duygulandıran mesajlar almaya devam ediyor.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil’den yürek burkan paylaşım

Ameliyat olacağı iddiası doktoru tarafından yalanlanan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin, Instagram hesabından yazdığı satırlarla babasına olan sevgisini ve onun sağlığına dair duyduğu endişeyi gösterdi.

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