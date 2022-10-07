Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den itiraf! Takipçilerinin gözünden kaçmadı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 26 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından estetik yaptırdığını itiraf etti.
1996 yılında boşanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
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Yayınladığı karelerde yüzündeki değişiklikle takipçilerinin dikkatini çeken Erbil, fotoğraflarına yapılan yorumların ardından 'estetik' itirafında bulundu.
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Dudaklarına herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Yasmin Erbil, suratına masseter botoks (çene botoksu) yaptırdığını itiraf etti.
İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan Instagram paylaşımları...
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