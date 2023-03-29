Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabından "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.



Siyasete atılmasıyla gündeme gelen Mehmet Aslantuğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, nerelidir? Mehmet Aslantuğ kiminle evli? Hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...