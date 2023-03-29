Mehmet Aslantuğ kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı olmasıyla gündeme gelen Mehmet Aslantuğ hakkında bilgileri sizin için derledik.
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabından "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.
Siyasete atılmasıyla gündeme gelen Mehmet Aslantuğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki Mehmet Aslantuğ kimdir, nerelidir? Mehmet Aslantuğ kiminle evli? Hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
MEHMET ASLANTUĞ KİMDİR ?
25 Eylül 1961 doğumlu olan Mehmet Aslantuğ, Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Dikbıyık köyünde dünyaya geldi. Çerkes kökenli çiftçi bir ailenin beşinci ve son çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Terme ilçesinde tamamlandı.
1978 yılında ise işletme fakültesine kayıt oldu ancak öğrencilik yıllarında Deneme Sahnelerinde başlayan oyunculuğunu, eğitimini bırakarak profesyonelleştirdi. 1993 yılında Detay Film'i kurdu.
1997-2000 yılları arasında atv'de yayınlanan Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı Sedat Yalçın karakteri ile ve yine atv'de 2003-2005 yılları arasında yayınlanmış Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Selim Arhan karakteri ile tanındı.