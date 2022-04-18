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  4. Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu

Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu

Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, bu sefer de müstakbel görümcesini paylaşıp doğum gününü kutladı.

Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu - Resim: 1

Hadise sosyal medyayı aktif kullanıyor ancak kimseyi takip etmiyor. 

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Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu - Resim: 2

Kız kardeşlerini ve erkek kardeşini dahi takibe almayan Hadise'nin takip ettikleri sadece müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile markası oluyor.

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Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu - Resim: 3

 Ancak ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı. Hadise sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

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Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu - Resim: 4
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