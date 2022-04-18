Mehmet Dinçerler'den sonra nerede o eski Hadise dedirtmiş, son paylaşımı olay oldu
Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, bu sefer de müstakbel görümcesini paylaşıp doğum gününü kutladı.
Hadise sosyal medyayı aktif kullanıyor ancak kimseyi takip etmiyor.
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Kız kardeşlerini ve erkek kardeşini dahi takibe almayan Hadise'nin takip ettikleri sadece müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile markası oluyor.
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Ancak ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bir ilke imza attı. Hadise sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.
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