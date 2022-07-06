Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya'dan tatil pozu
Masterchef Türkiye jüri üyesi Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Öfkeli tavırlarıyla tanınan şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya merak konusu oldu.
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Mehmet Yalçınkaya özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih ederken kızı Sude Yalçınkaya paylaşımlarıyla sık sık olay oluyor.
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Youtube’a yüklediği videoların ardından Yalçınkaya fenomen olma yolunda ilerliyor.
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Gezi ve sohbet vlogları çeken Yalçınkaya, Youtube'de kısa sürede abone sayısını yükseltti.
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