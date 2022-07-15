Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef yarışmacısına teklif: Gel işe başla

Sivrioğlu'nun, "Neler değişti hayatınızda?" sorusuna Şimşek, "Çok şey değişti. Diyaliz makinesi öldürmüyormuş buradan sesleneyim. Nakil olsunlar, ailelerinde vermeyenler varsa ısrar etsinler. Hayat nakilden sonra başlıyor. Öldürmüyor ama süründürüyor ben bunu çok geç anladım. '25 yıl daha böyle gider' diyordum ama gitmezmiş yani. Yeniden doğdum. Kardeşim 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bana böbreğini verdi. 25 Şubat'ta doğum günümdü. Bana dedi ki 'Sana hem Sevgililer Günü hem doğum günü hediyesi... Kimsenin veremeyeceği bir hediye veriyorum.' dedi. Ben de 6 ay içerisinde nakilden sonra ne yapmak istiyorsam... Mesela buranın hayalini kuruyordum. Geç kalmış sayılmıyorum, yaşım 42 olabilir, yaşın ve zamanın hiçbir önemi yok" dedi.