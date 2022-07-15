Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef yarışmacısına teklif: Gel işe başla
MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde turu geçemeyen yarışmacı Mehmet Yalçınkaya'dan iş teklifi aldı.
TV8 ekranlarında MasterChef 2022 macerası başladı. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam ediyor. Zaman zaman çarpıcı hayat hikayelerinin de ortaya çıktığı MasterChef'e geçtiğimiz hafta Aysun Şimşek damga vurmuştu. Beş dakika içerisinde jürilere tabak hazırlayan Şimşek, Somer Sivrioğlu'nun, "Neydi mesleğiniz?" sorusuna, "Muhasebeydi ama ben muhasebeyi de yapamıyorum şefim" dedi.
Sözlerine devam eden Şimşek 25 yıldır diyaliz hastası olduğunu belirterek, "5 yıl önce nakil olunca hayatımda yarım kalan, yapmak istediğim ne varsa onları tamamlıyorum aslında" dedi. Kardeşinin kendisine böbreğini verdiğini söyleyen Şimşek, "Artık son raddeye gelmiştim damarlarım bitmek üzereydi. Şöyle söyleyeyim ben sabah 06:00'da makineye bağlanıyordum 12:00'da çıkıyordum. İşime gidiyordum,17:00'da işten çıkıyordum sigortamı dahil etmek için. Akşam lisesine gidiyordum 17:00'dan sonra..." diye konuştu.
Sivrioğlu'nun, "Neler değişti hayatınızda?" sorusuna Şimşek, "Çok şey değişti. Diyaliz makinesi öldürmüyormuş buradan sesleneyim. Nakil olsunlar, ailelerinde vermeyenler varsa ısrar etsinler. Hayat nakilden sonra başlıyor. Öldürmüyor ama süründürüyor ben bunu çok geç anladım. '25 yıl daha böyle gider' diyordum ama gitmezmiş yani. Yeniden doğdum. Kardeşim 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bana böbreğini verdi. 25 Şubat'ta doğum günümdü. Bana dedi ki 'Sana hem Sevgililer Günü hem doğum günü hediyesi... Kimsenin veremeyeceği bir hediye veriyorum.' dedi. Ben de 6 ay içerisinde nakilden sonra ne yapmak istiyorsam... Mesela buranın hayalini kuruyordum. Geç kalmış sayılmıyorum, yaşım 42 olabilir, yaşın ve zamanın hiçbir önemi yok" dedi.
Yemeği tadan şeflerden Danilo Zanna, "Seçtiğiniz yemek Türk mutfağının efsanelerinden biri. Birkaç konuda sıkıntı vardı, özellikle tuz ve beğendiğinin kaşarı konusunda. O yüzden ben 'Hayır' diyorum. Mehmet Şef de Aysun Şimşek'i hastalıkla mücadelesi konusunda takdir etti ve 'Hayır' dedi. Somer Şef de 'Hayır' dedikten sonra organ nakline dikkat çekti. 13 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar şeflerin karşısında yaptıkları yemeklerle üst tura yükselmek için mücadele verdi. Yarışmacılar 5 dakika içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.