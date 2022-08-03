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  4. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'de Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya son paylaşımı ile dikkat çekti.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı. 

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Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 2

Babacan tavırlarıyla izleyenlerin sempatisini kazanan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı n kızı Sude Yalçınkaya merak konusu oldu. 

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Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 3

Mehmet Yalçınkaya özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih ederken kızı Sude Yalçınkaya paylaşımlarıyla sık sık olay oluyor.  

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Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı - Resim: 4

Youtube’a yüklediği videoların ardından Yalçınkaya fenomen olma yolunda ilerliyor.

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