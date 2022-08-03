Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude'nin havuz başında bikinili pozuna beğeni yağdı
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'de Mehmet şefin kızı Sude Yalçınkaya son paylaşımı ile dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezonuyla seyirci karşısına çıktı.
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Babacan tavırlarıyla izleyenlerin sempatisini kazanan Mehmet Yalçınkaya'nın kızı n kızı Sude Yalçınkaya merak konusu oldu.
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Mehmet Yalçınkaya özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih ederken kızı Sude Yalçınkaya paylaşımlarıyla sık sık olay oluyor.
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Youtube’a yüklediği videoların ardından Yalçınkaya fenomen olma yolunda ilerliyor.
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