Mel B ve eşi striptizci ile grup seks yapmış
Melanie Brown (Mel B) eşi Stephen Belafonte'un Avustralyalı bir striptizci ile grup seks yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü
32 yaşındaki Avustralyalı Siara Dianda, pop yıldızının kendisini striptiz kulüpte gördüğünü ve ‘özel gösteri’ için oteline davet ettiğini ardından kocasının onunla seviştiğini söyledi.
Önceleri eski Spice Girls yıldızı Melanie ve film yapımcısı kocasından korktuğu için ‘sadece bir kez oldu’ diyen Siara, şimdiyse Stephen ile iki kez seviştiklerini itiraf etti!
Siara, 41 yaşındaki Melanie ve 42 yaşındaki Stephen’ın kendi mekanına geldiklerini ve onu otele davet etmeden önce orada izlediklerini söyledi. Ayrıca Siara, ‘Melanie kesinlikle direk dansımı izlemekten zevk alıyordu...’ dedi.