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  3. 23 Mayıs 2017 14:44

Mel B ve eşi striptizci ile grup seks yapmış

Melanie Brown (Mel B) eşi Stephen Belafonte'un Avustralyalı bir striptizci ile grup seks yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Mel B ve eşi striptizci ile grup seks yapmış

32 yaşındaki Avustralyalı Siara Dianda, pop yıldızının kendisini striptiz kulüpte gördüğünü ve ‘özel gösteri’ için oteline davet ettiğini ardından kocasının onunla seviştiğini söyledi.

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Mel B ve eşi striptizci ile grup seks yapmış

Önceleri eski Spice Girls yıldızı Melanie ve film yapımcısı kocasından korktuğu için ‘sadece bir kez oldu’ diyen Siara, şimdiyse Stephen ile iki kez seviştiklerini itiraf etti!

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Mel B ve eşi striptizci ile grup seks yapmış

Siara, 41 yaşındaki Melanie ve 42 yaşındaki Stephen’ın kendi mekanına geldiklerini ve onu otele davet etmeden önce orada izlediklerini söyledi. Ayrıca Siara, ‘Melanie kesinlikle direk dansımı izlemekten zevk alıyordu...’ dedi.

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Mel B ve eşi striptizci ile grup seks yapmış

‘Stephen bana karısının beni beğendiğini söyledi ve onlarla otele gidip gitmeyeceğimi sordu’ diyen striptizci, çiftin odasına gittiklerini, spa için için soyunduklarını ve şampanya içtiklerini anlattı.

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