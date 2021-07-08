Melek Baykal o haberlere erişim engeli istedi

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Yalan dedikodu ortaya atan şahıslarla ilgili harekete geçen Baykal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Diğer yandan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran ünlü oyuncu çıkan haberlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu, rencide edildiğini ifade ederek erişime engellenmesini talep etti.