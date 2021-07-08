Melek Baykal o haberlere erişim engeli istedi
Oyuncu Melek Baykal, öldüğü yönünde çıkan haberlere karşı harekete geçti. Usta oyuncu, söz konusu haberlere erişim engeli getirilmesini talep etti.
Usta oyuncu Melek Baykal hakkında geçtiğimiz aylarda bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'öldü' şeklinde bir dedikodu yayıldı.
Çıkan haberler sonrası 'Sağlığım çok şükür çok iyi' şeklinde açıklama yapan Baykal, avukatı aracılığıyla bu hesap ve şahıslar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu.
ERİŞİM ENGELİ TALEBİ
Yalan dedikodu ortaya atan şahıslarla ilgili harekete geçen Baykal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Diğer yandan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran ünlü oyuncu çıkan haberlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu, rencide edildiğini ifade ederek erişime engellenmesini talep etti.
REDDEDİLDİ
Ünlü oyuncunun talebini inceleyen Sulh Ceza Hakimliği çıkan haberlerin kamuoyunu ilgilendirdiğini, gazeteciden maddi gerçeğin tam olarak saptamasını beklenmeyeceğini ifade ederek erişim engeli talebini reddetti.