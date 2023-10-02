Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın düğün tarihi belli oldu

Vursalar Ölmem, Sabahçı Kahvesi, Yıllar Affetmez ve İlletim gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Melek Mosso, 2 yıldır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde atmıştı. Çift, aile arasında yapılan törenle önce nişan daha sonrasında kına gecesi yapmıştı.