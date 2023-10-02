Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın düğün tarihi belli oldu
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın düğün tarihi belli oldu.
Vursalar Ölmem, Sabahçı Kahvesi, Yıllar Affetmez ve İlletim gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Melek Mosso, 2 yıldır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz günlerde atmıştı. Çift, aile arasında yapılan törenle önce nişan daha sonrasında kına gecesi yapmıştı.
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DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU
Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evlilik hazırlığı yapan Melek Mosso, geçtiğimiz gün sahnesinde düğün tarihini açıkladı.
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SnobMagazin'in haberine göre; Mosso, "Nikahımız 11 Ekim’de Mersin’de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" ifadelerini kullandı.
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