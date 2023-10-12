Melek Mosso ünlü manken ile evlendi
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır beraber olduğu manken Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde aynı gün hem nişan hem de kına gecesi yapan Melek Mosso dün manken sevgilisi Serkan Sağdıç ile evlendi.
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İki yıldır aşk yaşayan ikili düğünde ilk danslarını Minnie Riperton'un Lovin You adlı şarkısıyla yaptı.
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Melek Mosso gelinliğini straplez model tercih ederken Serkan Sağdıç damatlık seçiminde tercihini bej renginden yana kullandı.
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