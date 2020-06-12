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  3. 12 Haziran 2020 09:08

Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim…

Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın estetikle yaşadığı inanılmaz değişim…

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Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Fahriye Evcen

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Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Fahriye Evcen

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Melike İpek Yalova estetiksiz haliyle şoke etti!

Burcu Özberk

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