Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. İkilinin sürpriz evliliğinin ardından bebek dedikoduları da beraberinde geldi. Düğün fotoğraflarını Instagram hesabından pa
Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu.
Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi. Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' diye ünlü oyuncuya sordu.
Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi.