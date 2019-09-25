Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

İşte ünlü Yalova'nın o paylaşımı: Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum.