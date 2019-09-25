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  3. 25 Eylül 2019 18:00

Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu. İkilinin sürpriz evliliğinin ardından bebek dedikoduları da beraberinde geldi. Düğün fotoğraflarını Instagram hesabından pa

Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova geçtiğimiz günlerde yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de nikah masasına oturdu.

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Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Sürpriz evlilik dedikoduları da beraberinde getirdi. Yalova'nın takipçileri 'Kilo almışsınız. Hamile misiniz, ondan mı evlendiniz?' diye ünlü oyuncuya sordu.

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Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

Sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşıp açıklama yapan İpek Yalova hamilelik iddialarına da cevap verdi.

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Melike İpek Yalova’dan sürpriz evliliğin ardından bebek açıklaması

İşte ünlü Yalova'nın o paylaşımı: Selam herkese. Ben biraz geç kaldım fotoğraflar için çünkü hala hem anı yaşayıp hem sosyal medya kullanmayı öğrenemedim maalesef. Hepinize güzel dilekleriniz için çok içten teşekkürler ederim ve o gün bizle olan herkese çok teşekkür ediyorum.

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