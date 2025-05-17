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Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı

Yıllar önce beyaz perdede yayınlanan ve hafızalara kazınan Issız Adam'ın Ada'sı güzel oyuncu Melis Birkan yıllar sonra değişimiyle gündemde...

Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı - Resim: 1

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Issız Adam filmi hala hafızalardaki yerini koruyor.

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Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı - Resim: 2

Issız Adam'da Cemal Hünal'ın canlandırdığı Alper karakteriyle yaşadığı aşkla damgasını vuran Ada'ya hayat veren Melis Birkan uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayatı tercih ediyordu.

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Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı - Resim: 3

Hatırlanacağı gibi güzel oyuncu Melis Birkan hayatını yakışıklı oyuncu Aras Aydın ile birleştirmişti.

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Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı - Resim: 4

Ünlü çift sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımlarının ardından sürpriz bir yerde ortaya çıktı.

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