Melis Birkan yıllar sonra ortaya çıktı, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı
Yıllar önce beyaz perdede yayınlanan ve hafızalara kazınan Issız Adam'ın Ada'sı güzel oyuncu Melis Birkan yıllar sonra değişimiyle gündemde...
Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Issız Adam filmi hala hafızalardaki yerini koruyor.
1 / 15
Issız Adam'da Cemal Hünal'ın canlandırdığı Alper karakteriyle yaşadığı aşkla damgasını vuran Ada'ya hayat veren Melis Birkan uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayatı tercih ediyordu.
2 / 15
Hatırlanacağı gibi güzel oyuncu Melis Birkan hayatını yakışıklı oyuncu Aras Aydın ile birleştirmişti.
3 / 15
Ünlü çift sosyal medyadaki aşk dolu paylaşımlarının ardından sürpriz bir yerde ortaya çıktı.
4 / 15