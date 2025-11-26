Melis İşiten ile Atakan Özkaya aşk mı yaşıyor?
Ekranların güzel oyuncusu Melis İşiten, genç meslektaşı Atakan Özkaya ile aralarında çıkan aşk dedikoduları için sessizliğini bozdu.
2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bu evlilikten bir kız çocuğu sahibi olan güzel oyuncu Melis İşiten, Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.
Melis İşiten'in adı son günlerde yakışıklı meslektaşı olan ve şimdilerde Uzak Şehir dizisinde "Kaya" karakterini canlandıran 27 yaşındaki Atakan Özkaya ile birlikte anılmaya başlandı.
Özellikle ikili arasındaki yaş farkı bu aşk dedikoduları sonrasında gündem oldu.
36 yaşındaki Melis İşiten'in kendisinden 9 yaş küçük olan Atakan Özkaya ile aşk yaşadığına dair iddialar sosyal medyada günlerdir konuşuluyordu...
