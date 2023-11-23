Melis Sezen iddialı pozlarıyla dudak ısırttı
Ekranların güzel oyuncusu Melis Sezen iddialı bir elbise tercihiyle bir mücevher markası için objektiflerin karşısına geçti. Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay olmaya devam ediyor.
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Yaptığı dans gösterilerini sık sık paylaşan oyuncu Melis Sezen, bu sefer bir mücevher markasının çekimleri için objektiflerin karşısındaydı.
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Melis Sezen'in Instagram hesabından da paylaştığı fotoğraflara çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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İddialı dekoltesiyle tüm gözleri üzerine çeken Melis Sezen'e hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları yağdı.
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