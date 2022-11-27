Melis Sezen Miami sahilinde kış günü yazı getirdi!

En son Maske Kimsin Sen yarışmasında izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olmayı bir kez daha başardı. Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Melis Sezen bu fırsatı tatil için kullanıp soluğu ABD Miami'de aldı.