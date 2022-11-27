Melis Sezen Miami sahilinde kış günü yazı getirdi!
Ekranların güzel yüzü Melis Sezen, Türkiye buz gibi kış günleri yaşarken soluğu Miami'de aldı. Melis Sezen'in kış günü yazı getirdi dedirten sahil pozlarına beğeni yağdı.aldı.
En son Maske Kimsin Sen yarışmasında izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi olmayı bir kez daha başardı. Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Melis Sezen bu fırsatı tatil için kullanıp soluğu ABD Miami'de aldı.
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Sosyal medya üzerinden ''Sıcak Kış'' yazan Melis Sezen'in mavi bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o pozlar...
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