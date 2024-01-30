Melis Sezen ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu

Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ödül gecesi tarzıyla gündem oldu. Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen'in tarzı hiç beğenilmedi.