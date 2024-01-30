Melis Sezen ödül gecesindeki tarzıyla gündem oldu
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle adından söz ettiren Melis Sezen ödül gecesinde giydiği kıyafetle sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ödül gecesi tarzıyla gündem oldu. Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen'in tarzı hiç beğenilmedi.
Son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen dansları, iddialı tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa ödül gecesi tarzıyla gündem oldu. Kapri pantolonu ve büstiyeriyle geceye katılan Sezen'in tarzı hiç beğenilmedi.
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.