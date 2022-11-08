Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı
En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medyadan paylaştığı pozuyla büyük beğeni topladı.
En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti.
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Bordo bir elbise tercih eden Melis Sezen, takipçilerini büyüledi.
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Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.
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Melis Sezen'in iddialı paylaşımını Derya Uluğ, Serra Tokdemir ve Özge Özder gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.
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