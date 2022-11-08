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  4. Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı

Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı

En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medyadan paylaştığı pozuyla büyük beğeni topladı.

Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı - Resim: 1

En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti.  

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Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı - Resim: 2

Bordo bir elbise tercih eden Melis Sezen, takipçilerini büyüledi.

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Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı - Resim: 3

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, bu defa süper minili pozuyla adından söz ettirdi.

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Melis Sezen süper minili pozuyla ortalığı salladı - Resim: 4

Melis Sezen'in iddialı paylaşımını Derya Uluğ, Serra Tokdemir ve Özge Özder gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.

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