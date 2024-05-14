Melis Sezen yine imaj değiştirdi: Yeni imajı sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, dizisinin sona ermesinin ardından sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirdi. Son dönemde ilginç dansları ile dikkat çeken Melis Sezen son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Beyaz pencere detaylı bir elbise giyen Sezen yatağa uzanıp poz verdi.