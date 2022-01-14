Melis Sezen yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, Maske Kimsin Sen? programı için derin bacak yırtmaçlı kırmızı elbise tercih etti.
Sadakaetsiz dizisindeki performansı ile gönüllere taht kuran güzel oyuncu Melis Sezen, iddialı pozları ile nefes kesiyor.
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Sadakatsiz'in yanı sıra Maske Kimsin Sen? de jüri üyesi olarak yer alan başarılı oyuncu, programda tercih ettiği kyafetler ile çok konuşuluyor.
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Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği göğüz dekolteli beyaz elbisesi ile gündeme bomba gibi düşen Melis Sezen, yarışma için en son kırmızı bir elbise tercih etti.
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Maske Kimsin Sen?'in güzel jürisi Melis Sezen boylu boyunca kırmızı derin bacak yırtmaçlı elbisesi ile yütrk hoplattı.
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